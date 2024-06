Lasciate che il vento della Puglia ci ispiri e ci guidi insieme. È forse il motto che meglio racchiude il programma dei visionari artisti di fama internazionale che dal 22 giugno sino al 7 luglio prossimo espongono sotto l’egida di D’Puglia a Palazzo Scarciglia, Hub turistico-culturale della curia di Lecce gestito da ArtWork nel cuore del centro storico del capoluogo salentino.

L’imperativo categorico di D’Puglia è quello di valorizzare il patrimonio pugliese e progettare il domani di un territorio da vivere e da ammirare con occhi diversi. L’evento culturale e immersivo internazionale, alla sua prima edizione, realizzato da Gordana Zgonjanin, fondatrice di D’Puglia in collaborazione con ArtWork, ha l’obiettivo di portare alla ribalta i tesori della miniera inesauribile di risorse artistiche e naturali pugliesi, con l’obiettivo di promuovere la Puglia attraverso le opere creative esposte e guidare i visitatori in un percorso in grado di spalancare l’orizzonte ad infinite possibilità.

D’Puglia racconta la passione per i mille volti della Puglia che si dipana attraverso eventi accattivanti, vetrine annuali, galà di beneficenza e scambi d’arte, guidando verso un orizzonte di infinite possibilità da trovare in una terra che culla con i venti, bacia con il sole e accarezza con i mari che lambiscono paesaggi sconfinati di infinita bellezza che placano e infondono quiete all’anima.

