Lecce, il questore Modeo consegna le fasce tricolori ai neo commissari

Si è tenuta alla presenza del Capo della Polizia, Prefetto Pisani e di tutti i Questori d’Italia, la cerimonia di consegna della fascia tricolore ai neo Commissari della #poliziadistato.Un riconoscimento dall’alto valore simbolico, per chi dopo trent’anni di carriera vede riconosciute le conoscenze e le competenze acquisite sul campo, come ha detto nel suo discorso tenuto in videoconferenza, il Capo della Polizia. Un’emozione grande per i nostri nuovi funzionari, il Commissario Maria Morena e il Commissario Vincenzo Spagna, che hanno ricevuto direttamente la fascia tricolore dalle mani del Questore di Lecce dr.Modeo, che ne ha ribadito l’importanza ed il valore, essendo chiamati ad assolvere maggiori e più delicate funzioni nell’ambito dell’ordine e della sicurezza pubblica. Un simbolico rinnovamento di quel giuramento di fedeltà e tutela dell’onore della bandiera e di quei valori posti al servizio della gente.

Nell’ambito della cerimonia ha altresì ricevuto la fascia tricolore il Commissario in quiescenza Salvatore Ingrosso.

