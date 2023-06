Lecce: Il Milan controriscatterà Colombo, le cifre

Il Milan ha deciso di controriscattare dal Lecce Lorenzo Colombo per 3 milioni di euro (il riscatto iniziale dei pugliesi era stato effettuato per 2,5 milioni). Il club rossonero punta sul giovane attaccante (classe 2002) che bene ha fatto in Salento firmando, su rigore, il gol della salvezza nella sfida di Monza.

