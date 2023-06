Lecco-Foggia: Foschi, ‘Polemiche? Non me ne frega un ca…’

“Di tutte queste polemiche non me ne frega un c***”. Alla vigilia della finale di ritorno con il Foggia, Luciano Foschi, tecnico del Lecco, non usa tanti giri di parole per commentare le veementi polemiche divampate dopo la gara dello Zaccheria (vinta 2-1 dai lombardi) in merito alla direzione arbitrale di Kevin Bonacina, arbitro della sezione di Bergamo, ma nato proprio a Lecco.

“Lo dico papale papale, con estrema sincerità – aggiunge Foschi -: non mi interessa delle polemiche e non ci posso fare nulla. Possiamo discutere un errore piuttosto che un altro, ma degli arbitri mi sono sempre fidato e continuerò a fidarmi. A mio avviso, Bonacina non ha sbagliato, poi ognuno può pensare di vincere le partite come meglio crede: in campo ci vanno due squadre e chi è più bravo vince”.

”Mi fa anche sorridere che un senatore si preoccupi della partita Foggia-Lecco con tutti i problemi che abbiamo in Italia. Se questa partita è più importante di altro, lo deve raccontare agli altri 60 milioni di italiani. La sfida d’andata è stata molto corretta, giocata davanti a un pubblico meraviglioso: ora c’è un’altra partita importantissima, che può cambiare il futuro delle due società, però rimane sempre una pagina di sport. Se cominciamo a fare guerre per queste cose, poi non ci lamentiamo”, conclude Foschi.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp