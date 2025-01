Lecce, Giampaolo: “Contro l’Inter con coraggio e umiltà”

Nell’insolita location dell’Hotel Risorgimento, l’allenatore del Lecce Marco Giampaolo ha parlato alla vigilia della sfida in programma per domani pomeriggio (ore 18) contro l’Inter. “Sono gare che si preparano da sole dal punto di vista della concentrazione, perché sappiamo che l’Inter è una squadra forte. Sarà necessario giocare una partita coraggiosa se vorremo fare risultato, perché loro hanno qualità, esperienza, sicurezza e freddezza. Possono fare quello che vogliono. Il Lecce invece dovrà essere coraggioso e umile”.

In casa Lecce sta tenendo banco ormai da una settimana la questione Dorgu, corteggiato dal Manchester United. I salentini chiedono 40 milioni di euro per il cartellino del laterale danese, i Red Devils per ora sono fermi a 30, ma si tratta: “È un ragazzo di vent’anni che è sulla bocca di tutti, ma è abbastanza maturo da gestire la situazione. La settimana scorsa ha avuto un calo di tensione, ma questa settimana l’ho visto bene ed ho anche parlato con lui. Mi sembra gestibilissimo, ho visto molto di peggio. In questo caso il mercato è una minuzia”.

Non saranno della partita gli infortunati Rafia, Gaspar, Marchwinski, Banda e Berisha, mentre sarà costretto a saltare la sfida ai nerazzurri per squalifica Rebic. Giampaolo può sorridere solo per il recupero di Gallo: “Oggi ha fatto il primo allenamento con la squadra. Ieri un po’ dentro un po’ fuori, e l’altro ieri era out. Lo abbiamo riportato dentro, insomma”.

Pochi dunque i ballottaggi: Karlsson insidia Tete Morente per una casacca dal primo minuto sulla fascia sinistra, mentre sul versante opposto dovrebbe esserci regolarmente Dorgu, con Gallo terzino mancino. In caso contrario, pronto Santi Pierotti a completare il tridente offensivo. Dalla panchina anche Ramadani.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author