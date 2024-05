Lecce, foglio di via obbligatorio per 2 ladri seriali di supermercati

La Polizia ha notificato due fogli di via obbligatorio a due uomini, un 44enne e un 30enne residenti a Galatone, responsabili di furto in due supermercati. I due, nella stessa giornata, hanno sottratto generi alimentari per un valore totale di 120 euro, prima dall’Eurospin di via Lequile e poi dal Conad di via De Castris.

Il responsabile del supermercato Conad, insospettito dai due, li ha osservati attraverso le telecamere di sorveglianza e ha notato che nascondevano merce sotto i vestiti. Immediatamente ha allertato la Polizia chiamando il 112. Gli agenti, intervenuti prontamente, hanno rinvenuto la merce rubata dopo aver perquisito i sospettati e il loro veicolo.

Gli uomini sono stati denunciati per furto e la merce è stata restituita ai supermercati. Entrambi con numerosi precedenti penali, i due sono stati allontanati dal Comune di Lecce con il divieto di farvi ritorno per tre anni.

