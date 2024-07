Lecce, Fiorentina pensa a Baschirotto per rinforzare la difesa

La Fiorentina è alla ricerca di rinforzi per la difesa, anche perché con l’arrivo di Palladino in panchina si prevede una retroguardia con tre centrali, pertanto servono almeno due nuovi acquisti per il reparto. Il club viola ha messo gli occhi su Federico Baschirotto del Lecce, classe 1996. Dopo i contatti della scorsa estate, la Fiorentina ha ripreso le trattative per il giocatore, noto per la sua versatilità nel poter giocare anche come terzino destro.

