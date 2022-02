LECCE – La pubblica accusa ha chiesto tre ergastoli nel processo in corso dinanzi alla Corte d’assise d’appello di Lecce per i tre imputati accusati dell’omicidio di Gabriele Manca, il 21enne salentino ucciso con colpi di pistola in una zona di campagna tra Lizzanello e Merine, il 5 aprile 1999. L’accusa ha chiesto la conferma del carcere a vita per Giuseppe Mero, di 53 anni, di Cavallino, Pierpaolo e Omar Marchello, rispettivamente di 41 e 40 anni, di Lizzanello. Sono accusati di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla premeditazione e porto abusivo di armi. L’omicidio sarebbe maturato per dissidi nel controllo del traffico di sostanze stupefacenti a Lizzanello. In un processo-stralcio è già stato condannato in appello a 30 anni di reclusione un quarto indagato, Carmine Mazzotta, 45 anni, di Lecce.