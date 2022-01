LECCE – Di lui non si avevano notizie da giorni, quando i Vigili del Fuoco hanno fatto irruzione nella sua abitazione lo hanno trovato riverso per terra, nella camera da letto, privo di vita.

La tragedia si è consumata in via Leuca, a Lecce, la vittima aveva 54 anni ed era di origini filippine. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.