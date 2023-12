Lecce, dà fuoco a un’auto d’epoca: arrestato 33enne

Verso le 13:30 di venerdì 22 dicembre, la Polizia è intervenuta per l’incendio di un’auto avvenuto nel cortile di un palazzo, a Lecce. Una volta sul posto, gli agenti hanno notato un uomo vestito di nero e con un cappellino uscire in fretta dal luogo dell’incendio, cambiare direzione alla vista della volante per poi tornare indietro. Fermato, si è rivelato agitato, con tracce di fuliggine sulle mani e odore di bruciato. Era un 33enne di Lecce con precedenti, trovato con un accendino. Un anziano ha riferito agli agenti di aver visto lo stesso uomo cercare di entrare forzatamente e poi appiccare l’incendio all’auto d’epoca. Le telecamere hanno confermato il coinvolgimento dell’uomo. Arrestato, è stato posto domiciliari su disposizione del P.M.

