Lecce, Corvino su Gotti: “Abbiamo preso il migliore fra i presenti in piazza”

Il Lecce ha ufficializzato in mattinata il nuovo allenatore giallorosso Luca Gotti. Il nuovo tecnico dei salentini è stato presentato in conferenza stampa dal responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino: “Abbiamo affrontato due situazioni improvvise nelle ultime ore. I fatti accaduti di domenica hanno costretto la società a prendere delle decisioni drastiche, che hanno poi comportato un problema non indifferente da risolvere, ossia la ricerca di un nuovo allenatore. A Roberto D’Aversa va il nostro più sincero ringraziamento, per impegno e dedizione. Si è sforzato e non poco per dimostrarsi di essere all’altezza del compito che gli abbiamo assegnato in estate. Io penso si sia dimostrato comunque all’altezza delle nostre aspettative, così come all’altezza si è dimostrato all’altezza Baroni nell’anno della Serie B ed in quello successivo in Serie A. Io Luca Gotti lo conosco da un bel po’. Gli ho spiegato come funzionano qui determinate cose, ed ha accettato la missione. Abbiamo avuto poche ore, ma abbiamo scelto il meglio che si poteva scegliere. Non abbiamo avuto altri nomi in testa, né alcun genere di dubbio. Gotti è stato il nostro piano A. Il contratto che ha firmato avrà rinnovo automatico in caso di salvezza”.

