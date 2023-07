Lecce, Corvino lavora alla conferma in giallorosso di Remì Oudin

Fra prestiti scaduti e contratti non rinnovati, il Lecce saluta dieci dei calciatori che hanno composto la rosa 2022/2023. Fra questi, spicca il nome di Remì Oudin, per il quale Pantaleo Corvino è al lavoro per intraprendere la via della conferma. L’esterno francese era arrivato in prestito secco dal Bordeaux la scorsa estate, e la dirigenza giallorossa, in assenza di un diritto di riscatto, sta ora meditando la possibilità di trattenerlo a titolo definitivo, proprio come fatto con Pongracic, che ha firmato un triennale con opzione. Oudin ha contribuito attivamente alla missione salvezza del Lecce, siglando tre gol (due dei quali pesantissimi). Parliamo ovviamente della doppietta messa a segno ai danni della Lazio nella 35^ giornata di campionato, nella quale i salentini tornarono a casa dall’Olimpico con un punto di platino.

