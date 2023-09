Lecce, contro il Napoli per mantenere l’imbattibilità casalinga

Neanche il tempo di elaborare la sconfitta contro la Juventus, che è già tempo di scendere nuovamente in campo per il Lecce, nel primo anticipo della settima giornata. Tra l’altro, contro un’altra big. Dopo aver incassato il primo ko stagionale a Torino contro i bianconeri, i salentini torneranno a giocare al Via del Mare, impianto in cui nel corso di questo campionato sono arrivate solo vittorie. Ad oggi, infatti, il Lecce è una delle formazioni imbattute in gare interne e l’intenzione è quella di continuare a far bene fra le mura amiche, anche se l’avversario di giornata sarà il Napoli campione d’Italia in carica.

La formazione di Rudi Garcia, in occasione del turno infrasettimanale, si è scrollata di dosso le scorie inerenti al caso Osimhen e non solo, e si presenterà a Lecce con tutte le intenzioni di accorciare sulla vetta, che al momento dista 4 punti. Di punti, in classifica, Napoli e Lecce ne hanno 11, tra l’altro con lo stesso identico score: 3 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta. L’ultimo successo interno con i partenopei è datato 8 maggio 2011. Un successo pesantissimo, che fu sinonimo di salvezza per quel Lecce, con il gol di Chevanton a tempo quasi scaduto. Nei tre precedenti successivi, altrettante vittorie degli azzurri.

In mattinata si è tenuta la consueta sessione di allenamento all’Acaya: assenti solo Banda e Dermaku, che proseguono il lavoro personalizzato. Come noto, non sarà della partita Kaba, dopo il rosso rimediato allo Stadium e non sono previsti rientri flash. Banda tornerà a disposizione di mister D’Aversa solo dopo la sosta, a fine ottobre.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp