Lecce, “Città 2030” il report di Legambiente sull’inquinamento atmosferico urbano

Lecce – I parametri per contrastare l’inquinamento atmosferico e che entreranno in vigore nel 2030 dicono che bisogna fare in fretta ed invertire la rotta. Questo quanto emerso dal Report Città 2030 di Legambiente e presentato nelle scorse ore a Palazzo Adorno. Per quanto riguarda infatti le emissioni di PM10, sebbene si rimanga entro i parametri, bisognerà scendere di 11 punti percentuali, mentre per quanto riguarda il PM2,5, la percentuale dovrà scendere del 18 per cento. Fattori inquinanti che derivano prevalentemente dalle emissioni dei gas di scarico delle auto. Lecce, come è emerso dal report di Legambiente per tasso di motorizzazione si attesta nella parte alta della classifica nazionale dei capoluoghi di provincia, con ben 71 auto per ogni cento abitanti.

