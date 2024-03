Problemi di accesso su Facebook e Instagram

Oggi, martedì 5 marzo, Facebook e Instagram hanno smesso di funzionare. Diversi utenti hanno segnalato problemi di accesso, non riuscivano ad aprire i social. Quando provano a entrare sul browser e sull’app non si carica la schermata, appare solo una pagina bianca vuota, in alcuni casi compare invece il messaggio “sessione scaduta” e non si riesce ad inserire password o nuova password. Al momento non sono state ancora rilasciate comunicazioni ufficiali da parte di Meta, la società che gestisce Instagram, WhatsApp e Facebook. Le segnalazioni di disservizi per Instagram e Facebook hanno iniziato ad aumentare intorno alle ore 16.00 di questo pomeriggio.

