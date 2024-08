Lecce, cercasi luminarie in città: cosa ne pensano i leccesi

Lecce – La festa di Sant’Oronzo è ormai alle porte, manca infatti davvero poco all’inizio dei festeggiamenti per la celebrazione dei Santi Pastroni leccesi Oronzo, Giusto e Fortunato. Come ogni anno la città deve indossare il suo vestito più bello e le luminarie, le tipiche parazioni che illuminano le feste religiose soprattutto nel Sud Italia, sono state erette già da giorni. Sicuramente Piazza Sant’Oronzo e via Vittorio Emanuele II rispondono presente ma l’assenza delle luminarie su via Trinchese lascia qualche perplessità tra i leccesi.

