Salvemini: “Su parcheggi smentite le promesse elettorali”

“Ho solo rilevato le menzone dette in campagna elettorale. E no, non sono candidato alle prossime elezioni regionali”. Carlo Salvemini replica al sindaco Adriana Poli Bortone che, sulle polemiche sorte dopo l’annuncio di nuovi parcheggi a pagamento, aveva accusato l’opposizione dí centrosinistra di polemiche strumentali finalizzate, e qui il riferimento a Salvemini, a cercare visibilità in vista del prossimo appuntamento elettorale per la legislatura di viale Gentile. L’ex sindaco però riporta il dibattito sul merito del Pums presentato in conferenza stampa dalla stessa giunta dal quale emerge chiaramente- dice – che ci saranno oltre 6mila nuovi parcheggi a pagamento dove finora c’era sosta gratuita mentre non c’è traccia concreta dei parcheggi di interscambio

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author