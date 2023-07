Lecce, candidato Sindaco: la Poli Bortone lancerebbe ultimatum? Attesa fino al 31 luglio poi liberi tutti

Lecce, Il centrodestra tra mal di pancia e strategie di coalizione cerca la quadra intorno ad un nome che possa supportare il vento di Centrodestra che sembra soffiare anche in città. Salvemini sembrerebbe non essere blindato in questa corsa e questo lascia ben sperare a chi nella destra ha sempre creduto e sta già lavorando alle liste. Il consigliere Giorgio Pala da mesi è già in campagna elettorale, con mini tour nei quartiere di Lecce. Da mesi infatti propone temi e chiede agli altri partiti di proporre programmi che possano solo in una seconda fase essere condivisi da un candidato che sappia fare sintesi tra tutte le proposte. Intanto i nomi sono stati lanciati ma più che altro per valutarne gli effetti perché le segreterie e gli onorevoli riferimento sui territori ancora cercano di tenere le bocche cucite. Pagliaro, Lisi, Tamborrino, queste alcune varianti prova. Intanto indiscrezioni ci dicono che un piede sull’accelleratore lo avrebbe messo proprio la senatrice Poli Bortone. Uno dei primi nomi usciti ai tavoli come papabile candidato unitario del Centrodestra. C’è chi dice infatti che la Senatrice avrebbe dato come termine ultimo di attesa il 31 luglio, oltre il quale sarebbe pronta a fare un passo indietro come candidata ma andare avanti con una propria coalizione, con ben 5 liste già pronte a supportare la candidatura di un nome molto, ma molto vicino a Lei: su questa linea trapelerebbe il nome di Gianpaolo Scorrano. Una coalizione insomma di separati in casa ma che potrebbe trovare un accordo per il bene della famiglia ma solo se le parti sono pronte a giocare in chiarezza. Purtroppo proprio sulla chiarezza, narra la storia politica della nostra città, nelle scorse competizioni è naufragata la nave del Centrodestra a causa di qualche Schettino di turno.

Maria Teresa Carrozzo

