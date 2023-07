Salve, incendio distrugge deposito di un’area parcheggio

Nella notte, intorno alle 2, una squadra dei vigili del fuoco di Gallipoli, è intervenuta nel Comune Salve, Corso Italia, per un incendio all’interno di un deposito il quale si trova all’interno di un’area adibita a parcheggio. Sul posto, i vigili del fuoco, hanno estinto le fiamme che stavano interessando diversi lettini da mare, ombrelloni, sedie e un frigorifero. Le fiamme si propagate anche nel vicino canneto. L’opera di spegnimento ha impedito ulteriori danni a persone e cose ovvero pericolo per la pubblica e privata incolumità. Cause in corso di accertamento al fine di verificare la natura dell’incendio.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp