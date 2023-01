Lecce: Blin, ‘Nel ritorno con stessa compattezza dell’andata’

“Nel girone di ritorno è stato un Lecce compatto. Nelle prime 10 partite avremmo meritato qualche punto in più e prima della sconfitta di Verona non abbiamo perso per 6 partite. Abbiamo 20 punti, un buon bottino, ma il campionato è ancora lungo, nel girone di ritorno dobbiamo continuare con la stessa voglia per fare ancora altri 20 punti”. Così Alexis Blin, centrocampista del Lecce nell’incontro con la stampa.

POSTO GUADAGNATO – “A inizio campionato non ero titolare, ma ho sempre lavorato duro in allenamento: ora gioco un po’ di più, ma so di dover dare ancora di più per migliorare. Posso essere più decisivo negli ultimi 20 metri o nell’equilibrio della squadra. Infortunio? Ho preso una botta al ginocchio, ma ora sto bene e dovrei essere a disposizione per la Salernitana”.

KO DI VERONA – “È stata una partita difficile. Siamo andati per vincere e nel primo tempo avremmo anche potuto segnare. In sfide così importanti sono spesso gli episodi a decidere. Dopo l’1-0 non siamo riusciti a rimediare per portare a casa un punto. È vero, avrei potuto segnare, ma mi è mancata un po’ di forza”.

