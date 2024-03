Lecce, Baschirotto: “È ancora tutto nelle nostre mani”

Al termine del match perso contro l’Hellas Verona, il difensore e capitano del Lecce Federico Baschirotto ha commentato il ko maturato al Via del Mare contro gli scaligeri: “Il momento è difficile, ma è ancora tutto nelle nostre mani. Mancano dieci partite, è ancora lunga. Da questo periodo si esce solo con compattezza. Inutile cercare alibi, dobbiamo solo restare uniti. So che è difficile per i tifosi, cui critiche sono anche giuste. Aiutandoci l’un l’altro possiamo uscirne. Noi abbiamo avuto diverse occasioni, loro l’hanno vinta con un solo tiro in porta. Sono partite difficili, che sblocchi su episodi. A Salerno andremo con la convizione di poterci salvare. Abbiamo le qualità e le carte in regola per mantenere questa categoria. Archiviamo questa partita e pensiamo positivo”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author