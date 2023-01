Lecce: Baroni, ‘Verona cattivo, noi poco concreti’

“Abbiamo giocato, a mio avviso, un ottimo primo tempo che abbiamo chiuso incredibilmente sotto. Il Verona era in grande difficoltà: dovevamo trovare il gol, invece lo abbiamo subito. Una rete simile non dobbiamo concederla. Poi anche loro hanno giocatori importanti, in grado di metterti in difficoltà. Il Verona ha giocato con più cattiveria crescendo dopo il raddoppio, mentre noi non siamo più stati capaci di riaprirla. Nella prima frazione abbiamo creato molto, ma non abbiamo concretizzato e questo ci ha portato alla sconfitta. Non dimentichiamo da dove stiamo venendo e se sento parlare di confusione mi preoccupo. Ripeto, siamo entrati molte volte in area, ma non siamo stati concreti. Sul 2-0 la partita si è complicata, ci sono stati anche alcuni infortuni che ci hanno penalizzato”.

