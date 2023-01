Lecce: Baroni, ‘Con la Salernitana comincia un altro campionato’

La sfida del Via del Mare tra Lecce e Salernitana è uno snodo cruciale per entrambe le squadre. Dopo sei gare utili consecutive, i giallorossi si sono fermati a Verona e hanno voglia di riprendere il cammino, come del resto i campani desiderosi di riscattare i due stop di fila con Atalanta e Napoli.

“Guardiamo l’avversario con attenzione – dice Marco Baroni, tecnico del Lecce, alla vigilia del match -, ma non carichiamo eccessivamente l’incontro anche se rappresenta una tappa importante del nostro campionato. Con la Salernitana parte il girone di ritorno e comincia un nuovo campionato: affrontiamo una squadra che fino a questo punto ha disputato un ottimo torneo, indipendentemente dagli ultimi due risultati negativi, e che fuori casa si è concessa qualche exploit importante”.

”Quella di Verona è stata una partita strana – prosegue Baroni -, abbiamo commesso leggerezze che di solito non facciamo e questo ci dimostra che dobbiamo sempre lottare come se fosse l’ultima partita, scendendo in campo con la consapevolezza che abbiamo ancora tanto da fare. Servirà una prestazione di enorme attenzione”.

In chiave formazione, Baroni lascia intravedere possibili scelte: “È probabile che Pezzella possa partire dall’inizio, ma lui e Gallo stanno facendo bene. Ceesay? Lo teniamo in grande considerazione, così come è evidente che Colombo stia offrendo buone prestazioni”.

