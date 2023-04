Lecce: Baroni, ‘Col Milan serve una gara di sacrificio’

Provare a uscire indenni da San Siro per non ricadere nuovamente in una sconfitta dopo il pari interno con la Sampdoria, mal digerito, ma che almeno ha interrotto le striscia di sei sconfitte consecutive.

Il Lecce di Marco Baroni è atteso dal difficile esame con il Milan, rinvigorito dalla semifinale di Champions e alla ricerca del lasciapassare europeo per la prossima stagione.

“Quando vai a giocare a San Siro esistono diverse componenti che possono costruire la prestazione – dice Marco Baroni alla vigilia del match -. Sappiamo bene che ci sono enormi difficoltà quando affronti una squadra stratosferica: potrebbe essere la peggiore o forse la migliore partita che andremo a disputare”.

”Arrivano a questa gara con entusiasmo – aggiunge il tecnico giallorosso -. Loro lottano per raggiungere un posto tra le prime quattro, noi dobbiamo pensare solo alla nostra prestazione ed essere pronti per una gara di sacrificio e dedizione”.

In chiave formazione spicca l’assenza tra i convocati di Lorenzo Colombo, ex di turno: “Ha la febbre, non alta e abbiamo deciso di non mettere a rischio il gruppo visto che viaggiamo tutti assieme”, chiarisce Baroni.

Sullo sprint finale per tagliare il traguardo della salvezza: “Dipende tutto da noi. Le partite che abbiamo bastano e avanzano per raggiungere questo traguardo. Dobbiamo vivere sulla nostra consapevolezza, non ci sposta un millimetro il risultato ottenuto dagli altri, e avere degli avversari più vicini non ci è nemmeno di stimolo”.

