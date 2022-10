LECCE – Ha preso il via a Lecce la nona edizione di Conversazioni sul futuro che fino a domenica 16 ottobre proporrà un intenso programma di 80 appuntamenti tra talk, presentazioni, proiezioni, laboratori, monologhi con 170 speaker nazionali e internazionali. Il Festival è ideato, organizzato e promosso dall’associazione Diffondiamo idee di valore in collaborazione con Regione Puglia, Comune di Lecce, il Polo BiblioMuseale e numerose realtà pubbliche e private.

Ad aprire il festival, alle Officine Cantelmo, il collegamento di Patrick Zaki, lo studente dell’Università di Bologna attivista e ricercatore di origine egiziane, che per 22 mesi è stato in carcere nel suo paese come prigioniero di coscienza e ora è libero, ma in attesa di giudizio e non può di uscire dall’Egitto