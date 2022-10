Alle prime luci del giorno i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Lecce, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal GIP del Tribunale di Lecce, su richiesta della Procura della Repubblica Salentina, nei confronti di tre persone (di cui 2 donne) e la notifica di un’informazione di garanzia a carico di un quarto soggetto, cui sono contestati i reati, in concorso, di omicidio aggravato e rapina aggravata. L’indagine, condotta dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Lecce, coordinato dalla Procura della Repubblica di Lecce, è stata svolta per fare chiara luce su un grave fatto di sangue avvenuto a Castri di Lecce l’11 giugno 2022, quando venne rinvenuto cadavere nella sua abitazione (legato, imbavagliato e con segni di percosse), Donato Montinaro, 75enne falegname in pensione del posto.