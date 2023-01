Lazio: ‘Condanniamo razzismo, nostri tifosi sono altro’

La Lazio, con un comunicato ufficiale, condanna gli ululati razzisti allo stadio di Via del Mare, durante la partita persa contro il Lecce. “La S.S. Lazio ha sempre contrastato con tutti i mezzi a disposizione ogni forma di razzismo e discriminazione – si legge, nella nota – mettendo in campo iniziative volte a reprimere tali fenomeni, sensibilizzando i propri tifosi su questo tema e agendo nelle sedi preposte a tutela della propria immagine. La S.S. Lazio anche oggi condanna chi si è reso protagonista di questo gesto deprecabile, vergognoso, anacronistico e offrirà come sempre la massima collaborazione alle autorità per individuare i responsabili”. “I tifosi della Lazio – aggiunge il club – non sono razzisti e non possono essere associati a pochi individui che ledono gravemente l’immagine del club”.

