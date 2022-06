LECCE – La stagione estiva in Salento è ormai avviata, ma proprio nel settore del turismo e ristorazione si cerca il maggior numero di personale. Nell’ultimo report elaborato da Arpal Puglia, infatti, proprio in questi due comparti mancano ancora all’appello 597 collaboratori, a Lecce e nel nord Salento, crescono in particolare le richieste nel turismo di lusso. A questo dato si aggiunge quelli dell’indotto dove si cercano 66 addetti nel settore delle pulizie per le strutture ricettive. Ma queste non sono le uniche offerte, in generale ci sono 870 posizioni aperte e 149 gli annunci riportati nel report, molte quini le opportunità di lavoro, da qui l’invito ad affidarsi ad un centro per l’impiego.

Nel dettaglio, si offrono contratti, sia a tempo determinato che indeterminato: a 173 lavoratori lungo la fascia ionica da Porto Cesareo fino a Torre Suda, 69 nel Capo di Leuca concentrati soprattutto nelle marine di Ugento, 10 nell’entroterra, 17 lungo la costa idruntina, 328 a Lecce e nel nord Salento.

Le offerte vengono pubblicate sul sito lavoroperte.regione.puglia.it.