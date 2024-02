Lavoro, Cgil: 67% nuovi contratti nell’area metropolitana a termine

Bari – In un anno, nell’area metropolitana, hanno trovato lavoro in 280mila ma soltanto l8% di loro può contare su un contratto a tempo indeterminato: la Cgil riaccende i fari sulla precarietà, con un ciclo di incontri e podcast. Donne, giovani e over 55 restano gli anelli deboli della catena.

