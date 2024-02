LATIANO – Quindici pazienti di una struttura psichiatrica di via Manzoni, a Latiano sono stati evacuati nel corso della notte per il fumo che si è diffuso nei locali dopo l’incendio di un ripostiglio, avvenuto probabilmente per un corto circuito. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana e del comando di Brindisi. L’incendio è stato contenuto al solo ripostiglio ma il fumo ha provocato danni nello stabile rendendolo per il momento non utilizzabile. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Sul posto anche i Carabinieri. I 15 pazienti psichiatrici sono stati trasferiti in una struttura di Brindisi.

