Latiano, caso risolto: bus aggiuntivo per studenti pendolari

Ferrovie del Sud Est ha comunicato che è stato previsto un bus aggiuntivo per le studentesse pendolari frequentanti un istituto scolastico di Latiano. L’ufficio stampa FS, nella mattinata di mercoledì 27 novembre, ha reso noto che la situazione era già monitorata proprio per eliminare i disagi lamentati dagli studenti e dagli stessi genitori.

Il potenziamento della linea di trasporto urbano per gli studenti delle Ferrovie Sud Est è stato attivato già a partire dalla giornata di oggi, mercoledì 27. Ogniqualvolta alla fermata del pullman si dovesse presentare una situazione di impossibilità nel far salire gli studenti in quanto già pieno, l’autista di turno comunicherà ai ragazzi il tempestivo arrivo, nel giro di pochissimo tempo, di un altro bus, senza dover aspettare la prevista corsa successiva. Spesso sono stati gli stessi genitori, allertati dai loro figli, a recarsi a Latiano per non lasciarli in balìa dell’attesa ed anche del maltempo. Caso si spera, dunque, definitivamente risolto.

