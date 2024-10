Latiano, bimbo investito da auto: paura in via Torre

LATIANO – La dinamica è ancora tutta da chiarire, ma che paura giovedì sera su via Torre Santa Susanna a Latiano, dove un bambino di 10 anni è stato investito da un’auto. Il piccolo, che ha riportato la frattura di uno zigomo e della mandibola, ma anche un trauma a un polmone, è stato subito trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi. Il bimbo, che al momento del sinistro era in strada con la madre, è fuori pericolo di vita, per una prognosi di 30 giorni.

