La zona di “Lido Taranto” pronta a rinascere: da gennaio al via i lavori

In linea con il piano strategico “Ecosistema Taranto” e i principi della transizione giusta, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Rinaldo Melucci si prepara a un nuovo intervento per la riqualificazione urbana. Dopo la conclusione della conferenza di servizi e l’approvazione in Giunta del progetto di fattibilità tecnica ed economica, presentato dall’assessore Edmondo Ruggiero, a gennaio 2025 inizieranno i lavori di rinaturalizzazione dell’area che un tempo ospitava il “Lido Taranto”.

L’intervento prevede l’abbattimento delle strutture fatiscenti, la rimozione delle vecchie piattaforme a mare e la riqualificazione delle aree costiere, con la realizzazione di un ascensore panoramico per collegare il lungomare alla spiaggia. Saranno inoltre rimossi dal mare vecchi telai inutilizzati, verrà versata sabbia naturale nella zona parcheggio e riqualificate le gallerie storiche sottostanti il lungomare.

I lavori, che mirano a valorizzare una delle aree più iconiche della città, dovrebbero concludersi nella primavera del 2026. Il progetto, finanziato con 4 milioni di euro dal Bando M.I.T. “Programma di Azione e Coesione complementare al PON Infrastrutture e Reti 2014-2020”, rientra nel più ampio piano di rigenerazione urbana portato avanti dalla Giunta Melucci per migliorare la qualità della vita e promuovere uno sviluppo sostenibile.

