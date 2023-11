La Virtus raccoglie un punto d’oro ad Avellino: Gori risponde a Polidori

La Virtus Francavilla torna a casa con un punto d’oro raccolto ad Avellino, al termine di un match finito 1-1. Due sorprese nella formazione iniziale dei biancazzurri: si rivede a sinistra Nicoli, che torna dopo un mese e mezzo di assenza. Nelle retrovie c’è De Marino al posto di Gavazzi, in attacco dal primo minuto scende in campo Polidori e non Giovinco in compagnia di Artistico. Si posiziona a specchio l’Avellino, che rimaneggiato deve rinunciare (tra gli altri) anche al grande ex di giornata Patierno.

Al 5’ ci prova Polidori dalla distanza, il rimbalzo sul terreno viscido non beffa Ghidotti. La gara si sblocca al 13’, proprio con Polidori che sfrutta al meglio un cross al bacio di Macca per insaccare di testa il gol dello 0-1. Terza rete in campionato per l’attaccante classe ’92, che porta i suoi in vantaggio nelle prime battute del match. Passano tre minuti e Varela prova a rispondere con una conclusione violenta che termina in corner dopo la deviazione di un difensore. Angolo di Pezzella al 26′: Forte esce a vuoto e Cancellotti non riesce a insaccare all’altezza del secondo palo. Sul capovolgimento di fronte gli ospiti sciupano una buona chance in contropiede con Palmiero che salva tutto su cross basso di Nicoli, innescato da Di Marco. Alla mezz’ora Palmiero dal limite non trova lo specchio e conclude alto. Al 36′ ancora Palmiero a rendersi pericoloso ed a sfiorare il pareggio: il suo violento destro impatta sulla traversa. I padroni di casa sciupano e sprecano, il primo tempo termina con il Francavilla in vantaggio di un gol.

All’intervallo mister Pazienza getta in mischia Casarini e Gori e proprio quest’ultimo impiegherà meno di due minuti per pareggiare la contesta. Il mancino dell’attaccante biancoverde viene deviato da De Marino e trae in inganno Forte. La Virtus non molla e continua ad attaccare, trovando al 57’ il gol del nuovo vantaggio biancazzurro, presto annullato per fuorigioco di Artistico. Quest’ultimo aveva ricevuto il pallone da Izzillo, ma in posizione irregolare a detta dell’assistente. Al 67’ si rifà vivo l’Avellino con Falbo che crossa dalla sinistra, ma trova l’intervento di De Marino, che anticipa Gori pur rischiando di beffare Forte. L’Avellino ha fretta di completare la rimonta ma si dimostra inconcludente, la Virtus punta sul giro palla giocando con il cronometro. Allo scoccare del 90’ la Virtus si rende pericolosa con Accardi, ma Ghidotti è attento. Nei minuti di recupero finali verrà espulso il ds biancazzurro Antonazzo, per qualche parola di troppo volata nei pressi della panchina. Allo scadere arriva l’ultimo disperato tentativo di Mulè, che di testa non torva lo specchio al 97′. È l’ultimo sussulto di un match che si chiude tra le proteste dei padroni di casa dopo un presunto fallo su Gori in area di rigore, non ravvisato dall’arbitro.

La Virtus strappa un punto al Partenio-Lombardi e muove la classifica dopo quattro sconfitte consecutive. Si ferma invece l’Avellino dopo cinque vittorie consecutive, perdendo l’occasione di raggiungere il primo posto in solitatria per una notte.

Avellino-Virtus Francavilla 1-1 | IL TABELLINO

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Armellino, Mulè; Sannipoli (1′ st Gori), Lores Varela (21′ st D’Angelo), Pezzella (1′ st Casarini), Palmiero (38′ st Dall’Oglio), Ricciardi (21′ st Falbo); Sgarbi, Marconi. A disp.: Pane, Pizzella, Russo, Maisto, Tozaj, Nosegbe-Susko. All.: Pazienza.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Forte; Accardi, Monteagudo, De Marino; Biondi, Di Marco, Izzillo (34′ st Risolo), Macca, Nicoli (19′ st Carella); Artistico (34′ st Zuppel), Polidori (16′ st Giovinco). A disp.: Lucatelli, Castiglia, Lo Duca, Yakubiv, Enyan, Fekete, Latagliata. All.: Villa.

ARBITRO: Sfira di Pordenone.

MARCATORI: 13′ pt Polidori (VF), 2′ st Gori (A).

NOTE: spettatori 7.200. Espulso al 47′ st il ds della Virtus Francavilla, Antonazzo per proteste. Ammoniti Cancellotti (A), Lores Varela (A), Macca (VF), Artistico (VF), Sgarbi (A), Ghidotti (A), Palmiero (A). Angoli: 8-2. Recupero: 1’pt, 6’st.

