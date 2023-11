Il Picerno rimonta il Monterosi: Murano e De Cristofaro firmano il 3-1

Il Picerno supera in rimonta il Monterosi Tuscia di Roberto Taurino e continua a volare in classifica. Tra le fila dei laziali, rispetto alla vittoria con il Sorrento, non c’è lo squalificato Sini, al suo posto capitan Piroli completa il terzetto difensivo. Cambia anche un membro del tridente offensivo con Palazzino che prende il posto di Silipo, con quest’ultimo che parte dalla panchina. Cambia solo i terzini mister Longo, che schiera Pagliai e Guerra al posto di Novella e Garcia. Per il resto conferma per 9/11 la formazione che ha vinto lo scontro apulo-lucano con il Foggia.

I lucani partono con il piede ben puntato sull’acceleratore, ma è il Monterosi ad aprire le marcature. Al 13’ Gallo sgambetta Fantacci in area: per il direttore di gara non c’è dubbio, è calcio di rigore. Dagli undici metri Summa tocca ma non riesce a respingere bene la battuta di Vano, che si insacca e che porta i padroni di casa in vantaggio. Al 22’ ci prova De Cristoforo per il Picerno, ma trova la risposta a dir poco straordinaria di Mastrantonio, che respinge in corner con un colpo di reni sensazionale. Sono solo le prove generali per l’1-1 che arriverà al 26′, ed a realizzarlo sarà proprio De Cristofaro: diagonale perfetto e palla alle spalle del portiere avversario. Lo stesso De Cristofaro, dopo il gol, sfornerà anche un assist per Murano, che dopo 38 minuti in cui si è visto poco e nulla trasforma in oro la prima azione che lo vede protagonista. Il centravanti classe ‘90 parte sul filo del fuorigioco e calcia dove Mastrantonio non può arrivarci, completando la rimonta del Picerno. La reazione dei laziali è tutta nel 40’ con il tiro sbilenco di Di Paolantonio, che quasi non diventa un assist per Fantacci. Il primo tempo si chiude dopo un minuto di recupero e con un tiro fuori misura di Altobelli, sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Nella ripresa il Monterosi scende in campo con un piglio più che propositivo e dopo quattro minuti Giordani sfiora il palo di testa. Al 52’ Fantacci tenta la fortuna al volo, ed al 63′ Palazzino calcia alto. La Tuscia sporge il fianco a caccia del pareggio ed il Picerno attende il momento giusto per colpire in contropiede. Al 65’ infatti Pagliai crossa e pesca in area l’inzuccata di Murano, che trova con il minimo sforzo la propria doppietta personale e soprattutto la rete del 3-1. L’atteggiamento del Monterosi cambia inevitabilmente ed i lucani provano a chiudere definitivamente la contesa con Diop, che al 73’ conclude alto. Al 78’ il Monterosi ha la possibilità di riaprirla con Silipo, cui punizione termina però di un soffio al lato. Al minuto 83 Vano colpisce di testa sul fondo: è l’ultima emozione di un match che termina dopo 4 minuti di recupero.

Il Picerno porta a casa il quinto risultato utile consecutivo, salendo a quota 20. Buio pesto per il Monterosi, che resta in coda alla classifica con appena 6 punti.

