La Virtus Francavilla vince ancora: Artistico stende il Messina

FRANCAVILLA F.NA – Dopo i quattro punti conquistati nelle ultime due giornate contro Crotone e Foggia, la Virtus Francavilla batte anche il Messina e sale a quota 7 punti in classifica. Contro il Messina basta un gol di Artistico.

PRIMO TEMPO. Villa conferma lo stesso assetto di partenza visto a Foggia. Al 5’ ad aprire le danze delle occasioni da rete ci pensa Emmausso direttamente da fermo, ma il pallone termina poco distante dalla porta difesa da Forte. Al 12’ la prima grandissima occasione da rete per i padroni di casa: Di Marco parte in volata servito da Fornito, arriva al limite dell’area e serve Artistico che, anziché calciare di prima intenzione, non è preciso nello stop e poi spara incredibilmente alto. Al 16’ ancora Virtus pericolosa: traversone di Izzillo, che premia sul secondo palo l’inserimento di Biondi, ma la zampata del numero 7 biancazzurro è debole e non crea particolari grattacapi a Fumagalli. Un minuto dopo, cross dalla sinistra e incornata di Artistico, che sovrasta tutti in area, trovando ancora una volta l’opposizione in volo di Fumagalli. Il gol, però, è nell’aria e arriva al 21’: il solito Biondi, servito con i tempi giusti, entra in area dalla sinistra e serve un pallone d’oro ad Artistico, che deve solo spingerlo in porta. Primo gol in campionato per il classe 2002. Al 30’ il protagonista diventa Forte, che evita il pareggio del Messina: un doppio colpo di reni dell’estremo difensore francavillese, che nega la gioia del gol in due occasioni a Plescia. Allo scadere del primo tempo ultimo squillo degli ospiti: cross dalla destra di Polito e girata di prima intenzione di Plescia, con il pallone che sfiora soltanto il palo alla sinistra di Forte.

SECONDO TEMPO. Il secondo tempo si apre con due cambi nel Messina: dentro Cavallo al posto di Firenze, poi dentro Buffa al posto di Tropea. E sono proprio i siciliani a partire all’attacco: dopo tre minuti Frisenna prende la mira da fuori e chiama a un altro ottimo intervento, che in volo devia la sfera sul fondo. Al 50’ il colpo di scena: gioco sospeso per circa 40 minuti a causa dello spegnimento di alcune luci delle torri faro della Nuovarredo Arena. Alla ripresa del gioco, tentativo di Frisenna, che mette alla prova nuovamente i riflessi di Forte. Al 55’ Giovinco cerca il bis su punizione dopo il gol al Crotone: questa volta la traiettoria è leggermente imprecisa e la sfera sfiora la traversa della porta difesa da Fumagalli. Al 63’ sbavatura difensiva della Virtus, con Accardi che perde palla sulla trequarti: il Messina ci prova con Emmausso, ma Forte è sempre presente. Al 67’ arriva il pareggio del Messina: botta terrificante di Cavallo da fuori, centrale ma potente e imparabile per Forte; l’arbitro dopo qualche istante segnala un fallo in attacco e cancella il momentaneo 1-1 dei siciliani. Nel finale Villa si dispone con la difesa a cinque e la Virtus subisce poco e nulla, portando a casa tre punti pesantissimi.

