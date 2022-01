ROMA – Il ministro della Salute ha firmato l’ordinanza che sancisce il passaggio della Puglia in zona gialla a partire da lunedì prossimo. Con la nostra regione retrocessa anche la Sardegna, mentre Abruzzo, Friuli-Venezia GIulia, Piemonte e Sicilia passano in zona arancione. In Puglia i pazienti Covid occupano il 13% dei posti in terapia intensiva (la soglia per restare in zona bianca è il 10%) e i reparti ordinari sono occupati al 24% (a fronte del 15%).