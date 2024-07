La Notte della Taranta: 50 eventi per un viaggio nel cuore del Salento

Il 3 agosto a Corigliano d’Otranto partirà il lungo viaggio del Festival Itinerante La Notte della Taranta, attraversando 19 comuni del Salento per concludersi con il grande Concertone di Melpignano il 24 agosto. Con 50 appuntamenti in programma, questa rassegna si distingue per il suo format itinerante che invita a scoprire la ricchezza dei centri storici salentini al ritmo della pizzica.

Il festival prevede due concerti per ogni tappa, ospitando 34 gruppi musicali e tre concerti speciali dell’Orchestra Popolare La Notte della Taranta. Saranno anche presenti spettacoli di danza, come “Pizzica in Scena”, e nove laboratori di pizzica per coinvolgere il pubblico. L’apertura del festival sarà segnata dalla parata “Taranta in parata – le vie della Terra del Rimorso” a Corigliano d’Otranto, con esibizioni di musicisti e danzatori.

Secondo Massimo Bray, presidente della Fondazione La Notte della Taranta, il festival rappresenta un laboratorio di eccellenze artistiche e culturali, valorizzando il patrimonio del Salento. Ogni anno il festival affronta un tema centrale; quest’anno è la “responsabilità”, sottolineando l’importanza della trasmissione culturale alle nuove generazioni.

Musica e Danza

Il programma musicale inizierà il 3 agosto con Radizi a Corigliano d’Otranto e continuerà fino al 22 agosto, toccando comuni come Calimera, Sogliano Cavour, Cursi, Zollino, Nardò, Ugento, Sant’Andrea, Sternatia, Carpignano Salentino, Galatone, Lecce, Soleto, Galatina, Castrignano de’ Greci, Alessano, Cutrofiano, Martignano, e Martano.

La danza avrà un ruolo centrale con lo spettacolo “Pizzica in Scena”, che esplorerà i movimenti coreutici legati alla pizzica. I laboratori di pizzica si svolgeranno in varie località, favorendo la partecipazione del pubblico e promuovendo la cultura del ballo salentino.

Progetti Speciali e Lingue Minoritarie

Tra i progetti speciali, il 17 agosto a Galatina verrà presentato il volume “Il Colpo di sole e altri scritti sul Salento” in onore di Annabella Rossi. Il 20 agosto a Castrignano de’ Greci, Enza Pagliara omaggerà Giovanna Marini con lo spettacolo “Li Bellizzi”.

Il festival pone inoltre un forte accento sulle lingue minoritarie, come il grico, l’arbëreshë e il francoprovenzale, con il progetto Matria 2. A Martano, il 22 agosto, verranno presentati cortometraggi realizzati da studenti sul tema delle lingue minoritarie, e la Corale Nuova Provenza eseguirà canti in francoprovenzale.

Sostenibilità

Il Festival Itinerante è sostenuto dalla Regione Puglia e dal Ministero della Cultura, in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina e l’Istituto Diego Carpitella. Quest’anno il festival viaggerà a emissioni zero grazie al contributo di Mercedes Gruppo De Mariani, con artisti e ospiti che si sposteranno a bordo di auto elettriche.

La Notte della Taranta continua a essere un faro culturale che unisce tradizione e innovazione, celebrando l’identità e la bellezza del Salento.

