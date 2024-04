Roma – Giuseppe Conte attacca a muso duro Giorgia Meloni. Il caso è quello delle mozioni di sfiducia ai due ministri, Salvini e Santanche’. La garanzia qui è che stiamo disonorando le istituzioni. Il garantismo è una cosa seria, non lo invochiamo fuori luogo.

Le mozioni sono relative alle indagini sulla presunta truffa ai danni dell’Inps per la ministra del Turismo e per Salvini in merito ai rapporti del leader del carroccio con il partito di Putin, Russia unita. Rapporto che per il ministro dei Trasporti è venuto meno dal momento in cui la Russia ha invaso l’Ucraina. Nell’Aula della Camera, la coalizione di maggioranza difende i suoi ministri. Ma se il caso Salvini non agita il centrodestra quello della Ministra Santanchè appare più difficile viste le inchieste giudiziarie che la vedono accusata di truffa aggravata

