Joy Volley Gioia del Colle: partita la storica stagione in Serie A3

La Joy Volley Gioia del Colle ha ufficialmente dato il via alla nuova stagione, che segna un momento storico per la squadra: per la prima volta, infatti, parteciperà al campionato nazionale di pallavolo maschile di Serie A3 Credem Banca.

Nella sede sociale di piazza Umberto I, si è svolto il primo incontro tra la dirigenza, lo staff tecnico e gli atleti del nuovo roster, insieme allo staff medico e al team di comunicazione. L’incontro ha rappresentato l’occasione per conoscersi meglio, discutere aspetti organizzativi e logistici in vista dell’inizio della preparazione atletica, e riaffermare l’obiettivo comune di ben figurare nella terza categoria nazionale.

Durante la serata, sono stati distribuiti i kit di allenamento e le tute di rappresentanza fornite da Erreà, sponsor tecnico della Joy Volley anche per la stagione 2024/2025. Il tutto si è concluso con la tradizionale cena del sodalizio biancorosso, in un clima di grande entusiasmo e condivisione.

“Abbiamo grandi motivazioni per questa nuova avventura in Serie A3,” ha dichiarato il presidente della Joy Volley, Gianni D’Elia. “Ho chiesto a tutti impegno, dedizione, determinazione e attaccamento ai nostri colori, ingredienti essenziali per una stagione all’altezza di una piazza storica come Gioia del Colle. Sono fiducioso e ho buone sensazioni. Speriamo di offrire una pallavolo bella e divertente.”

Questa mattina, gli atleti si sono ritrovati al PalaCapurso per una valutazione osteopatica e alcuni test biomeccanici e chinesiologici. Nel pomeriggio, coach Sandro Passaro guiderà la prima sessione di allenamento stagionale. La preparazione continuerà fino a venerdì 23 agosto, con sessioni dedicate alla tecnica, allenamenti in sala pesi, cross training e lavoro sulla sabbia.

