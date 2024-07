Jaan Roose sfida l’altezza: traversata record sullo Stretto di Messina

Alle 8.30 di mercoledì 10 luglio, Jaan Roose è salito sul pilone di Santa Irada, a Villa San Giovanni, raggiungendo un’altezza di 265 metri, superiore a quella del più alto grattacielo italiano. Dopo aver sistemato i suoi ganci e assicurato il preciso assetto, alle 8.45 in punto si è alzato in piedi sulla slackline, iniziando la traversata dei 3.600 metri dello Stretto di Messina su un nastro largo appena 1,9 centimetri.

Sebbene Roose abbia tecnicamente completato la traversata, la sua impresa non potrà essere inserita nel Guinness dei Primati. L’atleta della Red Bull ha superato il precedente record mondiale di 800 metri, ma è caduto quando mancavano circa 80 metri all’arrivo. Successivamente ha ripreso e concluso la prova, ma il regolamento richiede un percorso netto fino al termine per essere valido.

Nonostante tutto, Roose si è detto “molto felice per l’impresa” al suo arrivo, dove è stato accolto con una granita. “Mi sento ‘jaantastic’ – ha detto – sono super contento, un po’ stanco e provato. Ma, ragazzi, ho fatto la storia, ho camminato per 3,6 km sullo Stretto di Messina! È stata una lunga camminata, piena di sorprese dall’inizio alla fine, ho avuto qualche difficoltà, ma il tempo è stato buono, mia spettavo più vento”.

Chi è Jean Roose

Conosciuto per avere i nervi saldi, il 32enne slackliner estone Jaan Roose è tre volte campione di slacklining e detentore di diversi record. Quando Jaan Roose iniziò a praticare slacklining all’età di 18 anni, mai avrebbe pensato di stupire milioni di persone in tutto il mondo con i suoi trick unici.

Ora è tre volte campione di slacklining, nonché il primo e unico atleta a fare un salto all’indietro su una slackline. Jaan è anche detentore di moltissimi record.

La sua incredibile capacità l’ha portato anche a lavorare come stuntman per alcuni film di Hollywood – come Assassin’s Creed – oltre a partecipare al tour mondiale di Madonna.

Oltre alla passione per la competizione, Jaan ama viaggiare per il mondo e mostrare a tutti il suo incredibile talento. Nel 2021 ha visitato la capitale della Bosnia ed Erzegovina dall’altezza di 100m dal suolo, nel 2022 lo slackliner ha dato il meglio di sé nella valle di Bozzhira, nella regione di Mangystau in Kazakistan.

