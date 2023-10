Italia: immunologo Le Foche ridotto in fin di vita da un paziente

Un 36enne ha aggredito il medico che lo aveva in cura, il 66enne immunologo Francesco Le Foche, riducendolo in fin di vita. È successo a Roma giovedì 5 ottobre, all’interno dello studio medico privato di Le Foche nel quartiere Salario. L’uomo ha picchiato il professionista convinto che gli avesse somministrato una terapia sbagliata per un’infezione alla colonna vertebrale da cui è affetto.

L’autore dell’aggressione, pregiudicato per detenzione abusiva di armi e reati di violenza, è stato arrestato dalla Polizia per tentato omicidio. Il medico è ricoverato in prognosi riservata al Policlinico Umberto I con un grave trauma facciale.

Il dottor Francesco Le Foche è noto al grande pubblico soprattutto per le sue apparizioni televisive: durante la pandemia di Covid è stato infatti uno dei personaggi che, apparendo regolarmente nelle trasmissioni televisive, hanno spiegato il ruolo dei vaccini nella lotta contro il virus. Sul Covid ha anche pubblicato un libro, “Sì, andrà tutto bene”, spiegando perché il virus sarebbe stato sconfitto.