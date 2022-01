CASTELLANA GROTTE – Sono 10 milioni gli euro in arrivo a Castellana Grotte che consentiranno di migliorare la viabilità cittadina con la realizzazione di quattro nuovi sottopassi (due carrabili e due pedonali). Solo quando questi saranno pronti e fruibili, le Ferrovie dello Stato provvederanno alla chiusura dei passaggi a livello minori. Quindi, il tutto si realizzerà fra alcuni anni.

Nello scorso consiglio comunale di Castellana Grotte è stata approvata la delibera che recepisce un finanziamento ministeriale di 10 milioni di euro, provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, per la realizzazione di due sottopassi carrabili e altrettanti pedonali che permetteranno la chiusura di quattro passaggi a livello lungo la linea ferroviaria Bari-Taranto. Il disco verde da parte della massima Assise cittadina è stato ottenuto grazie a 9 voti favorevoli e 5 astenuti, senza, quindi, alcun voto contrario.

Nello specifico, gli interventi previsti sono i seguenti:

realizzazione di viabilità di cucitura dell’agro posto tra via Polignano e via Conversano, a fronte dell’incremento della sicurezza ferroviaria con la chiusura dei passaggi a livello al chilometro 37+579 (strada comunale San Giovanni) e al chilometro 37+871 (strada comunale Vecchia Conversano)

realizzazione di un sottopasso carrabile per l’attraversamento della linea Bari-Taranto in corrispondenza dell’area tra via Michele Latorre e via Grotte, e un sottopasso pedonale in prossimità dell’area compresa tra via Cadorna e via Conversano allo scopo di ricucire il tessuto urbano e mettere in sicurezza il passaggio a livello al chilometro 38+737 (Via Conversano);

Collegamento Traversa via Europa con via Nicola Pinto con sottopasso pedonale via Polignano – via T. Fiore.

A tale scopo, il consiglio comunale ha approvato, dopo una lunga e attenta discussione, la variazione di bilancio necessaria per consentire il rispetto degli adempimenti previsti dal cronoprogramma per la realizzazione degli interventi prima indicati.

“Snellire e rendere fluido il traffico cittadino”: intervento del sindaco De Ruvo

“La delibera approvata dal consiglio è un atto importante nel percorso di miglioramento della viabilità del territorio di Castellana Grotte che ha il duplice obiettivo di snellire e rendere più fluido il traffico cittadino e rendere più sicura la circolazione ferroviaria, stradale e pedonale”, è quanto ha affermato il sindaco Francesco De Ruvo. Sulla prevista chiusura dei passaggi a livello, il sindaco tranquillizza però i cittadini: “Tra gli interventi in programma vi è la chiusura dei passaggi a livello minori, ovvero quelli collocati lungo via Polignano, che in ogni caso non avverrà prima di alcuni anni. Per quanto riguarda, poi, il passaggio a livello che interessa via Conversano, l’amministrazione comunale, così come fatto fino ad ora, si batterà fino all’ultimo affinché le sbarre possano rimanere aperte”. Infine, il primo cittadino ringrazia “tutti gli attori coinvolti nel percorso che ci ha portati fin qui e gli Uffici che hanno lavorato alacremente, in questi giorni di festa, perché senza il lavoro di squadra oggi non potremmo festeggiare questo importante risultato”.

“Ridisegneremo la mobilità della nostra città”: intervento assessore de Bellis

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco Franca de Bellis la quale parla del via libera ottenuto dal consiglio come di “un passaggio importate che ci permetterà di ridisegnare la mobilità della nostra Città. Un tassello fondamentale che premia non solo la qualità progettuale di questa Amministrazione, ma anche la collaborazione tra i soggetti coinvolti che ci permette oggi, con questo finanziamento, di creare nuove opportunità di sviluppo per la Città e il territorio. Ora dobbiamo continuare a lavorare per formalizzare tutti i passaggi necessari per concretizzare questo grande progetto e con esso l’idea di città che vogliamo”.

“Nuovo assetto sicuro e sostenibile per i cittadini”: intervento assessore Campanella

È soddisfatto dell’obiettivo raggiunto anche l’assessore all’Urbanistica, mobilità e trasporti, Antonio Campanella, il quale dichiara che “a seguito dei numerosi incontri e interlocuzioni avute in Regione Puglia e con i rappresentanti delle Ferrovie dello Stato, si è riusciti a modificare il progetto originario incidendo positivamente con la realizzazione di ulteriori sottopassi e con la chiusura limitata dei passaggi a livello. Queste opere, unitamente alla circonvallazione di prossima realizzazione che collegherà Via Monopoli con Via Conversano, daranno a Castellana un nuovo assetto sicuro e sostenibile della mobilità urbana ed extra-urbana, migliorando la qualità della vita dei cittadini”.