Infortunio per il 1° assistente di Fasano-Gallipoli: il sostituto arriva dalla tribuna

Durante il secondo tempo del derby tutto pugliese giocatosi fra Fasano e Gallipoli, il primo assistente, il signor Massimiliano Miccoli di Bari, ha accusato un problema muscolare. Dopo una sosta di dieci minuti ed una prima medicazione, Miccoli ha provato a proseguire la partita, arrendendosi poco più tardi. Gara rinviata? Nemmeno per sogno. Il regolamento prevede la possibilità che un tesserato AIA presente in tribuna prenda il posto dell’assistente infortunato, dando alle due formazioni in campo la possibilità di portare a termine il match. È ciò che è accaduto al “Curlo”, dove la gara è ripresa con un nuovo assistente dopo un’interruzione lunga venti minuti.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp