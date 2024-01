Team Altamura, occasione sprecata: è 1-1 con il Manfredonia al D’Angelo

Secondo pareggio consecutivo per la Team Altamura, fermata tra le mura amiche da un Manfredonia mai domo: allo stadio D’Angelo finisce 1-1 tra biancorossi e sipontini che si spartiscono la posta in palio al termine di una partita dai due volti, equilibrata nella prima frazione e letteralmente dominata dai padroni di casa nella ripresa. I ragazzi di Giacomarro conservano la vetta con quattro punti di vantaggio sul Nardò secondo, quelli di Cinque si arrampicano a quota 24 in nona posizione.

Giacomarro opta per il consueto 3-4-3 con Addiego Mobilio, Saraniti e Loiodice a comporre il terzetto offensivo, Cinque replica con un 4-3-3 nel quale Bamba, Carbonaro e Babaj compongono il trio avanzato. In cronaca. Partita subito a ritmi altissimi. La prima occasione è per gli ospiti, pericolosi al minuto 4 con Balba: destro dal limite su bel lavoro di sponda di Giacobbe e pallone alto sopra la traversa. Al minuto 8 il primo squillo dei padroni di casa, con Saraniti che calcia di potenza con il mancino dall’interno dell’area ma non trova la porta di diversi metri. Trascorrono tre minuti e l’incontro si sblocca: il solito Loiodice inventa una grande pennellata con il sinistro su calcio di punizione; la sfera colpisce in pieno in palo e termina sui piedi di Saraniti che a porta semi sguarnita non può far altro che insaccare per le rete del vantaggio murgiano. I sipontini non subiscono il colpo e reagiscono con personalità sfiorando il pareggio al minuto 29: calcio di punizione teso di Carbonaro, intervento di Balba al centro dell’area e pallone che si scaglia contro l’incrocio dei pali. Un minuto dopo, dall’altra parte del campo, è Saraniti a sfiorare la doppietta personale con un bel tentativo dalla distanza: Paduano attento a respingere. Lo imita al minuito 34 Addiego Mobilio che chiude perfettamente un uno-due con un compagno di squadra e si presenta da solo a tu per tu con Paduano sprecando malamente da posizione defilata. La Team sembra in controllo, ma cade inaspettatamente al minuto 41: Giacobbe, ben servito da destra, calcia a botta sicura; sulla traiettoria si inserisce Carbonaro che, toccando, spiazza Fernandes per l’1-1.

Nella ripresa i biancorossi partono con il piede premuto sull’acceleratore e vanno vicini al nuovo vantaggio prima con una conclusione dalla distanza di controbalzo di Tataru al minuto 49 e poi soprattutto con una soluzione ravvicinata di Addiego Mobilio al minuto 58: il numero 11 si divora un gol già fatto, ma nella circostanza è bravo Paduano. I padroni di casa non si fermano e al minuto 67 sfiorano nuovamente il 2-1, questa volta con un bel destro a giro di Loiodice sugli sviluppi di azione d’angolo: sfera alta sopra la traversa di un nulla. Passano quattro minuti ed è ancora Addiego Mobilio, ben servito da una sponda di testa di Saraniti, ad avere sul destro una chance ghiottissima: il tiro, strozzato, si infrange contro il palo a portiere avversario battuto. Non va meglio, tra il minuto 88 e il minuto 95, ai neoentrati D’Innocenzo e Molinaro: il primo calcia a lato sugli sviluppi di un calcio piazzato, il secondo si fa ipnotizzare da un super Paduano dopo un clamoroso batti e ribatti. Sono gli ultimi sussulti di un incontro che si chiude così, dopo sei minuti minuti di recupero. Rimpianti Altamura, festa Manfredonia.

TABELLINO

TEAM ALTAMURA 1

MANFREDONIA 1

TEAM ALTAMURA (3-4-3): Fernandes; Grande (39′ st Chietti), Mattera, Bertolo; Tataru (7′ st D’Innocenzo), Logoluso (39′ st Dipinto), Bolognese (28′ st Molinaro), Maccioni; Addiego Mobilio, Saraniti, Loiodice. A disp.: De Luca, Cipolla, Pellegrini, Kharmoud, Colella. All.: Giacomarro.

MANFREDONIA (4-3-3): Paduano; Forte (27′ st Cicerelli), Konate, Fissori, Viti; Balba (32′ st Esposito), Amabile (45’+2 st Spina), Giacobbe; Bamba, Carbonaro (39′ st Orlando), Babaj (45’+5 st Sfrecola). A disp.: Borrelli, De Vito, Spina, Achik, Hernaiz Daschner. All.: Cinque.

ARBITRO: Gallo di Castellammare di Stabia

RETI: 11′ pt Saraniti (TA), 41′ Carbonaro (M)

AMMONITI: Saraniti (TA), Tataru (TA), Forte (M), Fissore (M), Amabile (M)

ESPULSI: Bamba (M)

NOTE: Recupero: 3′ pt; 6′ st.

