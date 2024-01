Passo falso della Fidelis, al “Degli Ulivi” è 1-1 con la Palmese

ANDRIA – È un pareggio che soddisfa la Palmese quello maturato al “Degli Ulivi”, la Fidelis Andria paga un primo tempo sottotono e non riesce ad inaugurare al meglio il proprio 2024 tra le mura amiche. Il match è vibrante, le squadre non si risparmieranno fino all’ultimo secondo, finisce 1-1.

Campani subito pericolosissimi, al 7’ sbuca Silvestro che si ritrova a tu per tu con Baietti, il portiere biancazzurro respinge con i piedi. L’attaccante rossonero avrà comunque modo di rifarsi al 21’: Raffaelli vede una prateria a disposizione dei suoi compagni, Kone raccoglie il rilancio, vince il contrasto con i difensori federiciani e tenta una conclusione che Baietti a sorpresa non respinge, Silvestro tutto solo non sbaglia e fa 0-1 tra i mugugni del “Degli Ulivi”. 26’, la Palmese spreca clamorosamente la palla dello 0-2: Kone entra in area e si ritrova a due passi dal portiere, Donida lo disturba inducendolo all’errore, palla sul fondo. La reazione della Fidelis si limita al colpo di testa di Feola sul corner di Strambelli, siamo al 27’. Un minuto dopo, dall’altro lato, è Galdean a provarci con un piazzato insidioso. 41’, azione individuale di Dragà che cerca la porta, Scaringella manca di un soffio il tap-in vincente. Negli spogliatoi tra i fischi del pubblico di casa.

Nella ripresa la Fidelis ha un altro piglio ma rischia ancora al 55’, quando Kone spreca malamente un contropiede veloce dei suoi. 66’, ecco l’episodio che cercavano i ragazzi di De Candia: x crossa dalla destra, Sasanelli dimenticato dagli avversari deve insaccare di testa per il suo settimo gol in campionato, la partita torna in equilibrio. I biancazzurri attaccano pericolosissimi ed il culmine del forcing giunge all’80’, Strambelli pesca Scaringella che calcia addosso a se stesso, Donida sulla ribattuta sfiora la rete del vantaggio. Grande intensità da ambo i lati, al 93’ Attah ha spazio ma sceglie la conclusione che termina larga, è l’ultimo atto di un divertente Andria-Palmese, passo falso dei biancazzurri che vengono fischiati dal “Degli Ulivi”

