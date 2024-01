Pari tra SM Cilento e Barletta, 0-0 in Campania

CASTELLABATE (SA) – Torna a far punti il Barletta, ma manca ancora il successo. In casa del Santa Maria Cilento, i biancorossi conquistano un punto dopo uno 0-0 in una partita equilibrata. Primo pareggio della gestione Bitetto, adesso la trasferta in Salento contro il Gallipoli.

