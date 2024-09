Infarto fulminante, morto il giornalista Luca Giurato

Luca Giurato, celebre giornalista e conduttore televisivo italiano, è morto l’11 settembre 2024 all’età di 84 anni, colpito da un infarto fulminante mentre si trovava a Santa Marinella con la moglie, la giornalista Daniela Vergara. La coppia stava trascorrendo gli ultimi giorni dell’estate quando è avvenuta la tragedia.

Giurato, nato a Roma nel 1939, ha avuto una carriera lunga e brillante nel mondo del giornalismo e della televisione. Dopo aver iniziato come cronista a Paese Sera e lavorato a lungo per la RAI, ha ricoperto ruoli di prestigio, tra cui vicedirettore del TG1.

Tuttavia, è stato soprattutto noto al grande pubblico come conduttore di programmi popolari come Uno Mattina, dove il suo stile ironico e le sue gaffe lo hanno reso amatissimo dagli spettatori. La sua capacità di trattare argomenti complessi con semplicità, unita a una simpatia naturale, lo ha fatto diventare un volto indimenticabile del piccolo schermo.

Con la sua scomparsa, la televisione italiana perde una delle sue figure più iconiche, ricordata non solo per la sua professionalità, ma anche per l’umorismo e l’autoironia che lo contraddistinguevano. Le esequie si terranno nei prossimi giorni a Roma, dove sarà salutato da familiari e amici.

