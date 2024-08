Incidente tra due auto sulla SP206: diversi feriti

È al vaglio dei carabinieri del Comando Compagnia di Casarano, intervenuti per i rilievi, la dinamica dell’incidente verificatosi nella notte tra sabato e domenica.

Ad essere coinvolte nel sinistro, avvenuto intorno alle 4:30 lungo la SP206 che collega Ugento e Melissano, sono state due auto: una Lancia Ypsilon Elefantino ed una Fiat Panda.

Da una prima ricostruzione, sembra che la Lancia fosse ferma quando è sopraggiunta la Panda, sulla quale viaggiavano due uomini, originari di Presicce-Acquarica.

Per uno dei due è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118, che hanno provveduto al trasferimento del ferito presso l’ospedale “Sacro Cuore” di Gallipoli per accertamenti, a causa dei forti dolori al petto accusati.

Due erano anche le persone a bordo del secondo veicolo coinvolto: una Lancia Ypsilon Elefantino. Si tratta di una coppia di trentottenni, anche loro originari di Presicce-Acquarica, che, in seguito al sinistro, versano in gravi condizioni. La ragazza, infatti, dopo le prime cure sul posto è stata trasportata direttamente presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Per il ragazzo, invece, dopo un primo trasferimento presso il nosocomio di Casarano, è stato disposto il trasferimento presso il presidio del capoluogo salentino, a causa del grave trauma cranico riportato e delle ferite riscontrate per tutto il corpo. Le sue condizioni sono gravi.

Oltre ai militari della Sezione Radiomobile di Casarano, erano presenti sul posto anche i colleghi della stazione di Melissano per la viabilità e i rilievi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author