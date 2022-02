GROTTAGLIE – Sarebbe in gravi condizioni un giovane 15enne della città di Grottaglie, ricoverato nell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella serata di domenica 6 febbraio, intorno alle ore 23.00 in via Madonna di Pompei a Grottaglie.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Martina Franca, a loro spetterà ora il compito di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale.